"Нас хотят уничтожить": россияне мерзнут без отопления и записывают обращения к Путину (фото, видео)

В домах россиян прорывает батареи, а на окнах и стенах намерзает лед

Жители Московской области продолжают сидеть без отопления пятые сутки. Они обвиняют местную власть в том, что людей хотят "стереть с лица земли".

О ситуации сообщают росСМИ, а в Telegram-каналах делятся фото и видео замерзших домов. Россияне жалуются, что в квартирах температура воздуха держится на уровне 5 градусов тепла.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, все службы в Подмосковье пытаются устранить аварии и вернуть тепло в дома россиян. К слову, авария на теплотрассе на Климовском патронном заводе произошла 4 января.

"Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого начала, во всех местах, где были аварийные ситуации, все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме", — сказал Песков в комментарии "РИА Новости".

В Кремле пообещали, что в ближайшее время постараются вернуть тепло в дома россиян. В то же время глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович призвал ввести уголовную ответственность за остановку подачи тепла в дома более чем на три часа.

В Климовске (Подольске) прошла встреча местных жителей с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Люди потребовали уволить мэра Подольска и наконец-то устранить аварию, а Воробьев заявил, что дома постепенно подключают к отоплению.

"Сейчас из 176 домов к отоплению подключены 86. Работают более 200 бригад, половина из них — электрики", — сказал Воробьев.

Также он сообщил, что ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", на территории которого расположена котельная, оставившая без тепла более 170 домов, планируют вернуть в государственную собственность. Такое решение принял Путин. И только после того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, ее смогут начать ремонтировать и модернизировать.

В сети публикуют видео, как люди разводят костры на улице, чтобы согреться. А в подъездах замерзли окна, стены и даже пол — на окнах образовались сосульки, а на полу подъездов валяются куски льда. Также на этажах лопаются батареи. Жители города Электросталь (Московская область) заявляют, что в доме много людей из оккупированных территорий Украины. И, по их словам, лучше бы они остались жить под обстрелами.

"У нас много людей с Луганска, Донецка, Запорожской области. Лучше бы они остались в подвалах жить, им и то лучше было бы, чем тут мерзнуть", — сказала жительница одного из домов.

По информации росСМИ виновных уже назначили и задержали. Ими стали начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Одного из чиновников подозревают в том, что он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, зная о дефектах оборудования и необходимости его проверки, что в итоге привело к аварии на теплотрассе.

Кроме того, жители подмосковных городов массово записывают обращения к Владимиру Путину и местным властям с жалобами на то, что уже пятые сутки сидят без отопления в то время как на улице лютые морозы. Количество городов, в которых утечки на теплосетях продолжает увеличиваться. В комментариях под видео люди негодуют.

"Такое ощущение, что наш Воскресенск хотят стереть с лица земли. Как будто заслали засланного казачка и хотят нас изничтожить", – говорят россияне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в российском городе Орел прогремели взрывы, по предварительным данным, пострадала местная нефтебаза.