В России очередное масштабное ЧП на железной дороге: с рельсов сошли десятки вагонов (фото, видео)

Движение по данному участку было остановлено

В России произошло очередное чрезвычайное происшествие на железной дороге. В ночь на 9 января на Забайкальской железной дороге на перегоне Алеур-Бушулей сошли с рельсов 27 грузовых вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Отмечается, что перед этим поезд столкнулся с составом, следовавшим в противоположную сторону.

Отмечается, что инцидент произошел в 1:17 по местному времени (18:17 8 января по Киеву). Был нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет.

Также сообщается, что в связи с происшествием на станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. Причины произошедшего устанавливаются.

В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил по этому факту уголовное дело. В СК заявили, что оно заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в ночь на четверг, 30 ноября 2023 года, произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Он прогремел в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии. Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. Этот путь, который Россия использует, в том числе и для военных поставок, был парализован.