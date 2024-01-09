У Росії масштабна НП на залізниці: з рейок зійшли десятки вагонів (фото, відео)

Рух даною ділянкою було зупинено

У Росії сталася чергова надзвичайна подія на залізниці. У ніч проти 9 січня на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей зійшли з рейок 27 вантажних вагонів.

Про це повідомляє пресслужба РЗ. Зазначається, що перед цим поїзд зіткнувся зі складом, який прямував у протилежний бік.

Зазначається, що інцидент стався о 1:17 за місцевим часом (18:17 8 січня за Києвом). Було порушено габарит сусіднього шляху. Постраждалих немає, погрози екології немає.

Також повідомляється, що у зв’язку із подією на станції Чернишевськ зупинено пасажирські потяги №2 Москва – Владивосток та №392 Чита – Благовіщенськ. Причини події встановлюються.

Слідчий комітет РФ порушив за цим фактом кримінальну справу. У СК заявили, що її заведено за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 30 листопада 2023 року, стався вибух на Байкало-Амурській магістралі. Він прогримів у Північному тунелі ім. Безсолова, що у Бурятії. Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. Цей шлях, який Росія використовує, у тому числі й для військових постачань, був паралізований.