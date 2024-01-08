У РФ невідомі підірвали залізницю біля непростого об'єкту

Про постраждалих поки не повідомляється

У Свердловській області РФ пролунав вибух на залізниці. Поруч із цим місцем знаходиться нафтобаза.

Про це повідомляють РосЗМІ. За їх попередніми даними, на коліях під цистерною здетонував невідомий вибуховий пристрій. Очевидці стверджують, що все це сталося поряд із станцією Сан-Донато.

Примітно, що біля неї знаходиться нафтобаза "Газпрому". Також повідомляється, що поряд з місцем подій було виявлено ще один вибуховий пристрій, що не спрацював.

Місцеві рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти четверга, 30 листопада, стався вибух на Байкало-Амурській магістралі. Він прогримів у Північному тунелі ім. Безсолово, що знаходиться в Бурятії. Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. І зараз цей шлях, який росія використовує, зокрема, і для військових поставок, паралізований.

Також ми повідомляли про те, що в Криму підірвали залізничне полотно, а рух поїздів було паралізовано.