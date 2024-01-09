"Нас хочуть знищити": росіяни мерзнуть без опалення та записують звернення до Путіна (фото, відео)

У будинках росіян прориває батареї, а на вікнах та стінах намерзає лід

Жителі Московської області продовжують сидіти без опалення п’яту добу. Вони звинувачують місцеву владу в тому, що людей хочуть "стерти з землі".

Про ситуацію повідомляють росЗМІ, а в Telegram-каналах діляться фото та відео замерзлих будинків. Росіяни скаржаться, що у квартирах температура повітря тримається на рівні 5 градусів тепла.

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, всі служби у Підмосков’ї намагаються усунути аварії та повернути тепло до будинків росіян. До речі, аварія на теплотрасі на Климівському патронному заводі сталася 4 січня.

"Ситуація з опаленням вирішувалася досить оперативно від самого початку, у всіх місцях, де були аварійні ситуації, всі екстрені служби, служби ЖКГ, муніципальні, районні, регіональні служби працювали в цілодобовому режимі", — сказав Пєсков у коментарі "РИА Новости".

У Кремлі пообіцяли, що найближчим часом намагатимуться повернути тепло до будинків росіян. Водночас глава "Комуністів Росії" Сергій Малінкович закликав запровадити кримінальну відповідальність за зупинку подачі тепла до будинків більш ніж на три години.

У Климовську (Подільську) відбулася зустріч місцевих жителів із губернатором Московської області Андрієм Воробйовим. Люди вимагали звільнити мера Подольська і нарешті усунути аварію, а Воробйов заявив, що будинки поступово підключають до опалення.

"Зараз зі 176 будинків до опалення підключено 86. Працюють понад 200 бригад, половина з них — електрики", — сказав Воробйов.

Також він повідомив, що ЗАТ "Клімівський спеціалізований патронний завод", на території якого розташована котельня, яка залишила без тепла понад 170 будинків, планують повернути у державну власність. Таке рішення ухвалив Путін. І тільки після того, як котельня перейде до муніципальної власності, її зможуть почати ремонтувати та модернізувати.

У мережі публікують відео, як люди розводять багаття на вулиці, щоб зігрітися. А у під’їздах замерзли вікна, стіни та навіть підлога — на вікнах утворилися бурульки, а на підлозі під’їздів валяються шматки льоду. Також на поверхах лопаються батареї. Жителі міста Електросталь (Московська область) заявляють, що у будинку багато людей з окупованих територій України. І, за їхніми словами, краще вони залишилися б жити під обстрілами.

"У нас багато людей з Луганська, Донецька, Запорізької області. Краще б вони залишилися у підвалах жити, їм і те краще було б, ніж тут мерзнути", - сказала мешканка одного з будинків.

За інформацією росЗМІ винних уже призначили та затримали. Ними стали начальник котельні, гендиректор Климівського спеціалізованого патронного заводу, а також заступник голови адміністрації Подільська.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом перевищення посадових повноважень із заподіянням тяжких наслідків. Одного з чиновників підозрюють у тому, що він підписав акт перевірки готовності до опалювального періоду та видав заводу паспорт готовності, знаючи про дефекти обладнання та необхідність його перевірки, що призвело до аварії на теплотрасі.

Крім того, жителі підмосковних міст масово записують звернення до Володимира Путіна та місцевої влади зі скаргами на те, що вже п’яту добу сидять без опалення, а на вулиці люті морози. Кількість міст, де витікання на тепломережах продовжує збільшуватися. У коментарях під відео люди обурюються.

"Таке відчуття, що наш Воскресенськ хочуть стерти з лиця землі. Начебто заслали засланого козачка і хочуть нас знищити", — кажуть росіяни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у російському місті Орел прогриміли вибухи, за попередніми даними, постраждала місцева нафтобаза.