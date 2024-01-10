В 10-градусный мороз: россияне продолжают замерзать в своих домах без отопления

18 домов остаются в холоде

Россияне продолжают замерзать в своих собственных домах этой зимой. Пока на улице мороз, жители Владивостока остались без отопления.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, ссылаясь на пресс-службе Прокуратуры Приморского края. Отмечается, что причиной тому стала авария на воздушном участке сети теплоснабжения по улице Калинина.

"Более трех тысяч жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии на сети теплоснабжения. 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения на Калинина. Подтопленной оказалась территория в районе дома № 41", — говорится в сообщении.

В настоящее время без отопления в городе остаются 18 многоквартирных домов и более трех тысяч человек. При этом на улице во Владивостоке сейчас примерно -10 градусов. В прокуратуре заявили, что ремонтные работы уже ведутся.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о подобной ситуации, которая произошла в Московской области. Просидев пять суток без отопления, пока на улице бушует мороз, россияне стали выходить на улицы, собираться вместе и жаловаться диктатору Владимиру Путину на проблему холодных домов. Кроме того, чтобы согреться, они разожгли большой костер прямо на улице.