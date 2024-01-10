У 10-градусний мороз: росіяни продовжують замерзати у своїх будинках без опалення

18 будинків залишаються у холоді

Росіяни продовжують замерзати у своїх власних будинках цієї зими. Поки що на вулиці мороз, жителі Владивостока залишилися без опалення.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, посилаючись на пресслужбу Прокуратури Приморського краю. Зазначається, що причиною цього стала аварія на повітряній ділянці мережі теплопостачання на вулиці Калініна.

"Понад три тисячі мешканців Владивостока залишилися без опалення через аварію на мережі теплопостачання. 9 січня сталася аварія на повітряній ділянці мережі теплопостачання на Калініна. Підтопленою виявилася територія в районі будинку № 41", — йдеться у повідомленні.

Наразі без опалення у місті залишаються 18 багатоквартирних будинків та понад три тисячі осіб. На вулиці у Владивостоці зараз приблизно -10 градусів. У прокуратурі заявили, що ремонтні роботи вже тривають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про таку ситуацію, що сталася у Московській області. Просидівши п’ять діб без опалення, поки на вулиці вирує мороз, росіяни почали виходити на вулиці, збиратися разом і скаржитися диктатору Володимиру Путіну на проблему холодних будинків. Крім того, щоб зігрітися, вони розпалили велике багаття прямо на вулиці.