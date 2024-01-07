Путін влаштував "холодомор"... у РФ: у Підмосков'ї замерзають тисячі росіян, гріються біля вогнищ (відео)

Лише у Підмосков’ї без тепла залишилися тисячі людей

Поки російська пропаганда розповідає про те, як "замерзають" Захід та Україна, у самій РФ настав справжній морозний апокаліпсис. Житло простих росіян вже буквально стало схожим на крижані печери.

Про це повідомляють росЗМІ. Вони скаржаться на "комунальний колапс", який спалахнув під час рекордних холодів. Тільки у Підмосков’ї, наприклад, без тепла залишилися міста Cолнэчнегорск, Клімовск та інші, а це тисячі людей.

"У деяких населених пунктах екстрено відкрили пункти обігріву", — повідомляють пропагандисти, поки місцеві жителі "вигадують, як можуть зігрітися підручними та не завжди безпечними засобами".

Зазначається, що тепла немає не лише у звичайних будинках, а навіть у лікарнях. Стовпчики термометрів у деяких квартирах опускаються нижче 10 градусів тепла.

"Жителька Сонячногірська розповіла про те, що багато коментарів людей у телеграм-каналі губернатора з проханнями виправити ситуацію просто видаляються", — йдеться у матеріалі.

Мешканці сусіднього Подільська вийшли на центральну площу з вимогою повернути опалення до будинків та покарати винних у комунальному колапсі.

"Поварово! Де опалення? Електрика? У приватному секторі в будинках до 10 градусів температура опустилася. Вода у багатьох перемерзла. Навіть чай попити не можуть і дітям їжу приготувати", - скаржиться ще одна росіянка.

При цьому автори додають, що така ситуація, наприклад, у селищі Менделєєво повторюється щорічно, а через це у населеному пункті вимирають люди та тварини.

Також у мережі з’являється безліч фото та відео з місця подій. Деякі кадри, наприклад, з під’їздів росіян, можна сплутати з кадрами якоїсь голівудської наукової фантастики. Через ситуацію у дворах Підмосков’я починають розводити багаття.

Як зазначає відомий український блогер Сергій Стерненко, у всій цій історії є цікавий нюанс:

"Жителі низки міст у Московській області сидять без опалення при -30 через аварію на... патронному заводі, який працює на війну проти України ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі Ростова повзають на колінах через ожеледицю.