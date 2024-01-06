Росію накрили аномальні морози: замерзають навіть москвичі (відео)

Російську столицю накрили сильні морози за більш як 40 років

Аномальні морози накрили Росію, а у її столиці спостерігається рекордне падіння температури, якого не спостерігалося з 1982 року. Через це там і довколишні міста почалася серія НП з відключеннями світла, газу та опалення.

За даними місцевих синоптиків, у ніч на 4 січня в Москві спостерігалося майже -28 градусів. Очікується, що тепліти там почне лише з 9 січня і то до -10...-15 градусів.

Як інформує telegram-канал "Обережно, Москва", при цьому близько 20 населених пунктів в області почали переживати електрику, через що почали спостерігатися і перебої з теплом. У деяких будинках температура повітря опустилася до 7 градусів.

Зокрема, у підмосковному Подільську через ці проблеми навіть було введено режим НС локального масштабу, оскільки всього без тепла перебувають мешканці 170 будинків.

При цьому проблеми спостерігаються і в самій Москві, де кілька багатоповерхівок залишилися без опалення через прорив тепломереж.

Як повідомлялося раніше, серйозне похолодання насувається і на Україну, при цьому в деяких областях варто чекати на похолодання до -25 градусів. Втім, воно не накриє всю країну, оскільки у південних областях спостерігатиметься плюсова температура.