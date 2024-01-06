Не переносять морозів: у РФ виють від "якості" китайських автомобілів

Китайські авто не витримали російських морозів та вийшли з ладу

Росіяни після того, як західні країни впровадили проти РФ масу санкцій, у тому числі забрали свій автопром, почали масово переходити на китайські автомобілі. Але якість у "китайців" виявилася дуже сумнівною, до того ж вони не переносять російських морозів.

Про це повідомляє "Спротив". За даними виданням, в умовах морозів, які нещодавно накрили Москву та Підмосков'я, російські канали у Telegram сповнені скарг росіян на китайські автомобілі.

Зокрема інтернетом гуляє низка відео, які зробили власники "китайців". На одному з них росіянка скаржиться, що не може їхати на своєму китайському авто, оскільки через холод в машини відмерзла та зламалася педаль газу – вона, як виявилося, була зроблена з пластику, який не витримав морозу.

На другому відео росіянин показав, що у нього в автомобілі вийшов з ладу та "заглючив" бортовий комп'ютер. Скоріше за все, техніка в автомобілі просто не була розрахована на такі морози, тому просто замерзла.

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