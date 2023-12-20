Проїдуть понад 500 тисяч км: названо п’ять найнадійніших моделей Renault та Nissan

Ці моделі можна купувати без вагань

Завжди приємно дізнатися, що твій автомобіль може подолати велику кількість кілометрів і при цьому залишатися надійним та ефективним. Сьогодні ми розглянемо п'ять моделей від Renault, які можуть похвалитися імпресивним ресурсом двигуна та хорошою надійністю.

Усі вони здатні на пробіги понад 500 тисяч кілометрів без капітального ремонту. "Телеграф" зібрав відгуки автоекспертів і розкаже про моделі, оснащені якісними двигунами.

Які моделі Renault та Nissan найнадійніші

У Renault є два мотори, які здатні подолати будь-які перешкоди. Почнемо з 1,6-літрового двигуна К4М, який розвиває від 102 до 105 кінських сил. Другий у нашому списку — 2,0-літровий двигун F4R, потужність якого варіюється від 135 до 143 к.с. Ними оснащені 5 моделей під марками Renault та Nissan.

Renault Logan — це компактний седан, який вирізняється практичністю та економічністю. Renault Sandero — універсальний хетчбек, стильний та дуже функціональний. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість та надійність.

Renault Duster- кросовер, який завоював серця власників своєю вишуканістю та високою прохідністю. З двигуном F4R він готовий до випробувань на будь-яких дорогах.

Nissan Almera. Як частина сім'ї Renault, цей седан поєднує в собі елегантний дизайн і передові технології, а надійний двигун робить його ідеальним вибором для будь-якого власника.

Nissan Terrano — це кросовер, який вражає своєю міцністю та високою якістю виконання. З двигуном F4R він готовий до подолання великих відстаней.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-10 класних авто до 8000 доларів від експертів з досвідом.