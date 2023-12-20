Цього не знають навіть досвідчені водії: названо найнебезпечніші місця на парковці

Це зменшить ризики, що хтось пошкодить ваше авто

Те, чи не зачепить ваше авто інший транспортний засіб, залежить не лише від досвідченості водіїв. Є неочевидні місця на будь-якій парковці, які створюють ризик того, що ТЗ можуть пошкодити.

Щоб мінімізувати ці ризики, варто знати, як і де правильно паркуватися. Про це розповідає досвідчений інструктор Михайло Дубатовк на своєму каналі в Youtube.

Паркування біля ями або калюжі

Якщо ви залишили своє авто біля ями або калюжі, інші водії можуть не захотіти заїжджати в них, бо не знають їхньої глибини. Об’їжджаючи перепони на своєму шляху, вони можуть зачепити припарковані поруч автівки. Не кажучи вже про те, що ваш транспортний засіб буде весь у багнюці, якщо інші автомобілі, проїжджаючи неподалік, змушені заїжджати у цю вибоїну.

Коли частина кузова виступає серед інших авто на парковці

Автомобілісти, шукаючи місце для паркування транспортного засобу у дворах чи у місцях, призначених для цього, повинні слідкувати за тим, щоб кузов авто не виступав серед інших. Особливо це стосується машин темного кольору чи у темну пору доби. Водій ТЗ, проїжджаючи повз, може просто не помітити його, зачепивши бампер чи навіть відірвавши його.

Не обирайте крайні місця на парковці

Бокові місця на парковці, біля проїзду, є доволі небезпечними. Так, ваш автомобіль ніхто не вдарить дверми збоку, але його можуть зачепити усі, хто повертають на парковку. Особливо якщо проїзд не широкий, а огляд обмежений.

Паркування на повороті автоінструктор також не рекомендує. Водій машини, яка проїжджає повз, може не вписатися в поворот, або ж її може занести.

Автор ролика радить завжди думати, як залишити авто так, щоб його ніхто не зачепив. Це мінімізує витрати на потенційний ремонт та вбереже вас від марних стресів.

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