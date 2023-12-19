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Елітний спорткар з тризубом за 7 млн втопили в озері: чиє це авто та що кажуть у страховій

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 Новина оновлена 19 грудня 2023, 18:50
Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022. Фото ТопЖир

Водія забрала швидка

У Нідерландах автомобіль на київських номерах злетів у водойму. Це Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 року випуску, який коштує близько 7 мільйонів гривень.

Водій цього автомобіля не впорався з керуванням та на швидкості влетів в озеро. Про це повідомляє канал "Київ без цензури".

Що відомо про власника авто та що кажуть у страховій

На фото видно, що автомобіль пофарбовано у синій колір, а на його даху є великий український тризуб. У повідомленні йдеться, що українця, який перебував за кермом під час ДТП, забрала швидка. Також на фото видно автомобілі швидкої та рятувальників.

Згідно з базою номерів, спорткар зареєстровано у Києві на юридичну особу. Остання реєстрація відбулася 31.12.2022 року. Ймовірно, автомобіль купили у новому стані, адже він також 2022 року випуску.

Журналісти "Телеграфу" зателефонували у страхову компанію, де зареєстрований поліс №212763647. Страховики АТ "СК "АРКС" підтвердили, що такий поліс дійсно був у них зареєстрований, проте відмовились надавати будь-яку інформацію про власника чи суму компенсації у разі настання страхового випадку, порадивши звертатись письмово.

Довідка. Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 року випуску — це найшвидша модель в асортименті автовиробника. Вона за допомогою 3-літрового шестициліндрового турбодвигуна може генерувати шалену потужність у 480 кінських сил. Це дозволяє суперкару розганятися з 0 до 100 км/год всього за 3,3 секунди.

За попередньою інформацією, власником цього автомобіля є Тарас Трояк. Це голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників та директор і засновник кількох українських компаній. Також він є дистриб'ютором безпілотників DJI в Україні.

На своїй сторінці у Фейсбуці пан Тарас 2 дні тому опублікував фотографію, зроблену з салону авто. Неозброєним оком видно збіг за кольором кузова та те, що пейзажі навколо явно не українські.

Тарас Трояк - фото з відкритих джерел

Раніше "Телеграф" знайшов власника розкішного суперкара McLaren 720S за 300 тисяч доларів. Ним виявився харківський айтівець.

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