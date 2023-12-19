Елітний спорткар з тризубом за 7 млн втопили в озері: чиє це авто та що кажуть у страховій

Водія забрала швидка

У Нідерландах автомобіль на київських номерах злетів у водойму. Це Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 року випуску, який коштує близько 7 мільйонів гривень.

Водій цього автомобіля не впорався з керуванням та на швидкості влетів в озеро. Про це повідомляє канал "Київ без цензури".

Що відомо про власника авто та що кажуть у страховій

На фото видно, що автомобіль пофарбовано у синій колір, а на його даху є великий український тризуб. У повідомленні йдеться, що українця, який перебував за кермом під час ДТП, забрала швидка. Також на фото видно автомобілі швидкої та рятувальників.

Згідно з базою номерів, спорткар зареєстровано у Києві на юридичну особу. Остання реєстрація відбулася 31.12.2022 року. Ймовірно, автомобіль купили у новому стані, адже він також 2022 року випуску.

Журналісти "Телеграфу" зателефонували у страхову компанію, де зареєстрований поліс №212763647. Страховики АТ "СК "АРКС" підтвердили, що такий поліс дійсно був у них зареєстрований, проте відмовились надавати будь-яку інформацію про власника чи суму компенсації у разі настання страхового випадку, порадивши звертатись письмово.

Довідка. Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 року випуску — це найшвидша модель в асортименті автовиробника. Вона за допомогою 3-літрового шестициліндрового турбодвигуна може генерувати шалену потужність у 480 кінських сил. Це дозволяє суперкару розганятися з 0 до 100 км/год всього за 3,3 секунди.

За попередньою інформацією, власником цього автомобіля є Тарас Трояк. Це голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників та директор і засновник кількох українських компаній. Також він є дистриб'ютором безпілотників DJI в Україні.

На своїй сторінці у Фейсбуці пан Тарас 2 дні тому опублікував фотографію, зроблену з салону авто. Неозброєним оком видно збіг за кольором кузова та те, що пейзажі навколо явно не українські.

Раніше "Телеграф" знайшов власника розкішного суперкара McLaren 720S за 300 тисяч доларів. Ним виявився харківський айтівець.