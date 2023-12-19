Элитный спорткар с гербом за 7 млн утопили в озере: чье это авто и что говорят в страховой

Водителя забрала скорая

В Нидерландах автомобиль на киевских номерах взлетел в водоем. Это Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 года выпуска, который стоит около 7 миллионов гривен.

Водитель этого автомобиля не справился с управлением и на скорости влетел в озеро. Об этом сообщает канал "Киев без цензуры".

Что известно о владельце авто и что говорят в страховой

На фото видно, что автомобиль окрашен в синий цвет, а на его крыше есть большой украинский трезубец. В сообщении говорится, что украинца, находившегося за рулем во время ДТП, забрала скорая. Также на фото видны автомобили скорой и спасателей.

Согласно базе номеров, спорткар зарегистрирован в Киеве на юридическое лицо. Последняя регистрация прошла 31.12.2022 года. Вероятно, автомобиль купили в новом состоянии, ведь он также в 2022 году выпуска.

Журналисты "Телеграфа" позвонили в страховую компанию, где зарегистрирован полис №212763647. Страховщики АО "СК "АРКС" подтвердили, что такой полис действительно был у них зарегистрирован, однако отказались предоставлять какую-либо информацию о владельце или сумме компенсации в случае наступления страхового случая, посоветовав обращаться в письменном виде.

Справка. Porsche 911 Carrera 4 GTS 2022 года выпуска – это самая быстрая модель в ассортименте автопроизводителя. Она с помощью 3-литрового шестицилиндрового турбодвигателя может генерировать бешеную мощность в 480 лошадиных сил. Это позволяет суперкару разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды.

По предварительной информации, владельцем этого автомобиля является Тарас Трояк. Это глава Всеукраинской Федерации владельцев беспилотников и директор и основатель нескольких украинских компаний. Также он является дистрибутором беспилотников DJI в Украине.

На своей странице в Фейсбуке Тарас 2 дня назад опубликовал фотографию, сделанную из салона авто. Невооруженным глазом видно совпадение цвета кузова и то, что пейзажи вокруг явно не украинские.

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