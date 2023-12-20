Этого не знают даже опытные водители: названы самые опасные места на парковке

Это уменьшит риски, что кто-то повредит ваше авто

То, не заденут ли ваше авто другое транспортное средство, зависит не только от опытности водителей. Есть неочевидные места на любой парковке, создающие риск того, что ТС могут повредить.

Чтобы минимизировать эти риски, следует знать, как и где правильно парковаться. Об этом рассказывает опытный инструктор Михаил Дубатовк на своем канале в YouTube.

Парковка у ямы или лужи

Если вы оставили свой автомобиль возле ямы или лужи, другие водители могут не захотеть заезжать в них, потому что не знают их глубины. Объезжая препятствия на своем пути, они могут задеть припаркованные рядом автомобили. Не говоря уже о том, что ваше транспортное средство будет все в грязи, если другие автомобили, проезжая неподалеку, вынуждены заезжать в эту рытвину.

Когда часть кузова выступает среди других автомобилей на парковке

Автомобилисты, ища место для парковки транспортного средства во дворах или в местах, предназначенных для этого, должны следить за тем, чтобы кузов авто не выступал среди других. Особенно это касается машин темного цвета или в темное время суток. Водитель ТС, проезжая мимо, может просто не заметить его, задев бампер или даже оторвав его.

Не выбирайте крайние места на парковке

Боковые места на парковке, возле проезда, довольно опасны. Да, ваш автомобиль никто не ударит дверью сбоку, но его могут задеть все, кто возвращается на парковку. Особенно если проезд не широк, а осмотр ограничен.

Парковку на повороте автоинструктор также не рекомендует. Водитель проезжающей машины может не вписаться в поворот, или же ее может занести.

Автор ролика советует всегда думать, как оставить авто так, чтобы его никто не задел. Это минимизирует затраты на потенциальный ремонт и убережет вас от бесполезных стрессов.

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