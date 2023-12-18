Одна из зоомагазина, другая из огорода: две необычные вещи, которые пригодятся зимой в машине

Эти советы избавят автомобилистов от кучи зимних хлопот

Зима усложняет жизнь не только пешеходам, которые время от времени должны ходить "походкой пингвина", чтобы не свалится в гололед, но и автомобилистам. Однако и для этих граждан существуют лайфкахи, призванные облегчить им жизнь.

"Телеграф" рассказывает о нескольких из них. Все они дешевые и весьма необычные.

Первый из них, возможно, подтолкнет некоторых на то, чтобы не довести домой из супермаркета картошку. Дело в том, что именно этот овощ, внезапно, было бы полезно всегда иметь при себе автомобилистам. Все дело в его свойствах.

Если вы подозреваете, что ночью на улице пойдет дождь, а под утро ударят заморозки, просто натрите долькой картошки стекла и вы удивитесь тому, что не увидите на утро ни одной льдинки на них.

Второй лайфхак научит возить в своей машине еще более необычные вещи. Пожалуй, даже необычнее, чем картошка. А именно — наполнитель для кошачьего туалета.

Это средство мастхэв для снежных зим. Дело в том, что, если вы застрянете в снегу, то насыпанная горстка кошачьего наполнителя поможет вашему автомобилю поймать сцепление с дорогой и выехать из сугроба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как открыть дверь машины, если она примерзла.