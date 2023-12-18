Одна із зоомагазину, інша з городу: дві незвичайні речі, які стануть у нагоді взимку в машині

Ці поради позбавлять автомобілістів від купи зимових турбот

Зима ускладнює життя не тільки пішоходам, які час від часу повинні ходити "ходою пінгвіна", щоб не впасти в ожеледицю, а й автомобілістам. Проте й для цих громадян існують лайфкахи, покликані полегшити їм життя.

"Телеграф" розповідає про декількох із них. Усі вони дешеві та вельми незвичайні.

Перший із них, можливо, підштовхне деяких на те, щоб не довести додому з супермаркету картоплю. Справа в тому, що саме цей овоч, раптово, було б корисно завжди мати при собі автомобілістам. Вся справа у його властивостях.

Якщо ви підозрюєте, що вночі на вулиці піде дощ, а під ранок вдарять заморозки, просто натріть шматочком картоплі скло і ви здивуєтеся тому, що не побачите на ранок жодної крижинки на ньому.

Другий лайфхак навчить возити у своїй машині ще більш незвичайні речі. Мабуть, навіть незвичніші, ніж картопля. А саме – наповнювач для котячого туалету.

Цей засіб мастхев для снігових зим. Справа в тому, що, якщо ви застрягнете в снігу, то насипана жменька котячого наповнювача допоможе вашому автомобілю зловити зчеплення з дорогою і виїхати з кучугури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як відчинити двері машини, якщо вона примерзла.