У Києві помітили унікальний лімузин Mitsubishi-Lamborghini: хто власник (фото, відео)

Автомобіль на донецьких номерах

В Україні виявили унікальний лімузин Lamborghini Reventon, який використовується для обслуговування весіль та інших помпезних свят. Спереду виглядає він як суперкар, всередині — лімузин, а насправді це взагалі інша машина. Але про все по черзі.

Представлений на відео автомобіль — з донецькими номерними знаками. Ролик опублікували на фейсбук-сторінці "Підслухано у водіїв Київ".

Чим унікальне це авто і кому належить

"Телеграф" вирішив дізнатися детальніше про це авто. Перевіривши машину за базою номерів, дізналися, що це Mitsubishi ECLIPSE 2003 року. Оскільки ця модель випускалася лише у кузові спорткупе, стало зрозуміло, що авто тюнінговане. До того ж на капоті машини встановлено значок Lamborghini.

Також "Телеграф" дізнався інформацію про тюнінг цього автомобіля та його власника з Мережі. Машина оформлена на одну з фірм з прокату лімузинів SV-Limo. На її сайті значиться, що компанія є однією з найбільших в Україні (з прокату авто), і територіально знаходиться у Маріуполі. Схоже, що з початком війни автопарк вивезли у Київ — саме у столиці помітили цей лімузин. Востаннє перереєстрація відбулася у 2014 році.

На одному з російських форумів читаємо повідомлення від такої собі "Монетки". Користувач стверджує, що тюнінгом автомобіля займався її родич на замовлення цієї маріупольської фірми.

Машину перетворювали четверо людей протягом кількох місяців, намагаючись створити майже точну копію Lamborghini Reventon, лише у кузові лімузин. Для цього використали Mitsubishi ECLIPSE 2003 року у кузові купе. Автомобіль оснащено 3,0-літровим мотором.

Цікаво, що зараз фірма, яка володіє унікальним тюнінгованим суперкаром-лімузином, називається "Аврора лімузин сервіс", і зареєстроване у Києві. На сайті компанії знаходимо підтвердження інформації про тюнінг автомобіля. Його салон розраховано на 7 пасажирів, а довжина складає 8 метрів. Вартує година оренди цього авто понад 2500 грн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на вулицях Києва помітили розкішний золотистий суперкар за 300 тисяч доларів. Його власником є харківський айтівець Андрій Іваненко.