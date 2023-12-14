В Україні помітили легендарний 25-річний суперкар Mitsubishi

Це вже справжня історія

В гаражах українських автовласників часом можна виявити унікальні, ексклюзивні та старовинні автомобілі. Наприклад, нещодавно на продаж виставили легендарний спорткар Mitsubishi GTO.

Судячи з фото, він 25 років простояв в гаражі. Фотографії суперкара в одному з дворів Києва публікує autobazar_ua1 на своїй сторінці в Інстаграмі.

Що відомо про Mitsubishi GTO 1997 року випуску

Mitsubishi GTO 1997 року є частиною третього покоління моделі GTO, яка також відома як Mitsubishi 3000GT у Сполучених Штатах. Цей спортивний автомобіль випускався у період з 1990 по 2001 рік.

Зазвичай автомобіль комплектувався 3,0-літровим V6 з турбонаддувом та автоматичною коробкою передач. Це дозволяло спорткару розвивати понад 300 кінських сил.

Mitsubishi GTO спроєктували як спортивний автомобіль з високими характеристиками продуктивності, заднім або повним приводом. Він має аеродинамічну форму, спортивний зовнішній вигляд, задній спойлер. У салоні — спортивні сидіння.

На жаль, власник авто не повідомляє ціну. Але такі автомобілі в Україні можуть коштувати від 6 і до 35 тисяч доларів, залежно від стану та пробігу.

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