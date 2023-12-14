В Украине заметили легендарный 25-летний суперкар Mitsubishi

Это уже подлинная история

В гаражах украинских автовладельцев иногда можно обнаружить уникальные, эксклюзивные и старинные автомобили. К примеру, недавно на продажу выставили легендарный спорткар Mitsubishi GTO.

Судя по фото, он 25 лет простоял в гараже. Фотографии суперкара в одном из дворов Киева публикует autobazar_ua1 на своей странице в Инстаграмме.

Что известно о Mitsubishi GTO 1997 года выпуска

Mitsubishi GTO 1997 является частью третьего поколения модели GTO, которая также известна как Mitsubishi 3000GT в Соединенных Штатах. Этот спортивный автомобиль выпускался в период с 1990 по 2001 год.

Обычно автомобиль комплектовался 3,0-литровым V6 с турбонаддувом и автоматической коробкой передач. Это позволяло спорткару развивать более 300 лошадиных сил.

Mitsubishi GTO спроектирован как спортивный автомобиль с высокими характеристиками производительности, задним или полным приводом. Он имеет аэродинамическую форму, спортивный внешний вид, задний спойлер. В салоне – спортивные сиденья.

К сожалению, владелец авто не сообщает цену. Но такие автомобили в Украине могут стоить от 6 до 35 тысяч долларов, в зависимости от состояния и пробега.

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