В Киеве заметили уникальный лимузин Mitsubishi-Lamborghini: кто владелец (фото, видео)

Автомобиль на донецких номерах

В Украине обнаружен уникальный лимузин Lamborghini Reventon, который используется для обслуживания свадеб и других помпезных праздников. Впереди выглядит он как суперкар, внутри – лимузин, а на самом деле это вообще другая машина. Но обо всем по порядку.

Представленный на видео автомобиль – с донецкими номерными знаками. Ролик опубликовали на фейсбук-странице "Подслушано у водителей Киев".

Чем уникально это авто и кому положено

"Телеграф" решил узнать подробнее об этом авто. Проверив машину по базе номеров, узнали, что это Mitsubishi ECLIPSE 2003 года. Поскольку эта модель выпускалась только в кузове спорткупе, стало понятно, что авто тюнингованное. К тому же на капоте машины установлен значок Lamborghini.

Также "Телеграф" узнал информацию о тюнинге этого автомобиля и его владельце из Сети. Машина оформлена на одну из фирм по прокату лимузинов SV-Limo. На ее сайте значится, что компания является одной из самых больших в Украине (по прокату авто), и территориально находится в Мариуполе. Похоже, что с началом войны автопарк вывезли в Киев — ведь именно в столице заметили этот лимузин. В последний раз перерегистрация авто состоялась в 2014 году.

На одном из российских форумов читаем сообщения от этакой "Монетки". Пользователь утверждает, что тюнингом автомобиля занимался ее родственник по заказу мариупольской фирмы.

Машину превращали четыре человека в течение нескольких месяцев, пытаясь создать почти точную копиюLamborghini Reventon, только в кузове лимузин. Для этого использовали Mitsubishi ECLIPSE 2003 в кузове купе. Автомобиль оснащен 3,0-литровым мотором.

Интересно, что сейчас фирма, владеющая уникальным тюнингованным суперкаром-лимузином, называется "Аврора лимузин сервис" и зарегистрирована в Киеве. На сайте компании находим подтверждение информации о тюнинге автомобиля. Его салон рассчитан на 7 пассажиров, а длина составляет 8 метров. Час аренды этого автомобиля стоит более 2500 грн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на улицах Киева заметили роскошный золотистый суперкар за 300 тысяч долларов. Его владельцем является харьковский айтовец Андрей Иваненко.