Укр

В Киеве заметили уникальный лимузин Mitsubishi-Lamborghini: кто владелец (фото, видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1098
Лимузин Lamborghini Reventon Новость обновлена 19 декабря 2023, 16:09
Лимузин Lamborghini Reventon. Фото https://avrora-limo.kiev.ua/

Автомобиль на донецких номерах

В Украине обнаружен уникальный лимузин Lamborghini Reventon, который используется для обслуживания свадеб и других помпезных праздников. Впереди выглядит он как суперкар, внутри – лимузин, а на самом деле это вообще другая машина. Но обо всем по порядку.

Представленный на видео автомобиль – с донецкими номерными знаками. Ролик опубликовали на фейсбук-странице "Подслушано у водителей Киев".

Чем уникально это авто и кому положено

"Телеграф" решил узнать подробнее об этом авто. Проверив машину по базе номеров, узнали, что это Mitsubishi ECLIPSE 2003 года. Поскольку эта модель выпускалась только в кузове спорткупе, стало понятно, что авто тюнингованное. К тому же на капоте машины установлен значок Lamborghini.

Также "Телеграф" узнал информацию о тюнинге этого автомобиля и его владельце из Сети. Машина оформлена на одну из фирм по прокату лимузинов SV-Limo. На ее сайте значится, что компания является одной из самых больших в Украине (по прокату авто), и территориально находится в Мариуполе. Похоже, что с началом войны автопарк вывезли в Киев — ведь именно в столице заметили этот лимузин. В последний раз перерегистрация авто состоялась в 2014 году.

На одном из российских форумов читаем сообщения от этакой "Монетки". Пользователь утверждает, что тюнингом автомобиля занимался ее родственник по заказу мариупольской фирмы.

Машину превращали четыре человека в течение нескольких месяцев, пытаясь создать почти точную копиюLamborghini Reventon, только в кузове лимузин. Для этого использовали Mitsubishi ECLIPSE 2003 в кузове купе. Автомобиль оснащен 3,0-литровым мотором.

Процесс переработки авто

Интересно, что сейчас фирма, владеющая уникальным тюнингованным суперкаром-лимузином, называется "Аврора лимузин сервис" и зарегистрирована в Киеве. На сайте компании находим подтверждение информации о тюнинге автомобиля. Его салон рассчитан на 7 пассажиров, а длина составляет 8 метров. Час аренды этого автомобиля стоит более 2500 грн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на улицах Киева заметили роскошный золотистый суперкар за 300 тысяч долларов. Его владельцем является харьковский айтовец Андрей Иваненко.

Теги:
#Mitsubishi #Авто #Lamborghini #Лимузин