Топ-10 класних авто до 8000 доларів від експертів з досвідом

Автоексперт рекомендує купувати саме ці моделі авто

На вторинному ринку України представлено безліч хороших авто. Але як вибрати саме надійну та хорошу модель, знає далеко не кожен, особливо якщо бюджет складає 8 тисяч доларів.

Експерти назвали топ-10 кращих авто за цю ціну, які можна купувати без вагань. Відповідний ролик опубліковано на ютуб-каналі "Реальні китайці".

5 місце — Toyota Corolla

Це простеньке і недороге авто, яке дуже легко ремонтується і не вимагає багато грошей на обслуговування. Автор ролика рекомендує купувати цю модель з 1,6-літровим бензиновим двигуном і лише на механіці.

4 місце — Volvo V50

Так, цей автомобіль не дуже популярний, але на авторинках є багато пропозицій. Ця модель настільки якісна, що можна обирати її з будь-яким двигуном. Покращені матеріали, якісна збірка, великий кузов, хороша звукоізоляція, і недорога в ремонті.

3 місце — Renault Mégane 3 покоління

Автор відео рекомендує купувати Renault Mégane третього покоління, бо на українських авторинках цієї машини вдосталь, а запчастини до неї і ремонт недорогі. А ще — вона витримує екстремальні пробіги без капітального ремонту — 300-400 тисяч.

2 місце — Ford Focus 3 покоління

На думку автора відео, Ford Focus 3 має ресурсні двигуни, він комфортний під час їзди, його легко експлуатувати та ремонтувати.

1 місце — Volkswagen Golf або Škoda Octavia 5

Octavia та Golf можна купувати без вагань, на думку власника каналу "Реальні китайці". Річ у тому, що запчастини на ці автомобілі дешеві, їх багато, українські майстри мають навички з ремонту цих авто. А обслуговування моделей Volkswagen Golf та Škoda Octavia 5, які внутрішньо є практично братами-близнюками, не потребує великих коштів.

У десятку кращих також увійшли компактний фургон Peugeot Partner, Renault Scenic з 1,5 та 1,6-літровим двигуном, бензиновий Renault Duster, Volkswagen Passat B6 і Opel Astra (бажано з 1,7-літровим двигуном).

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