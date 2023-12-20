Топ-10 классных авто до 8000 долларов от экспертов с опытом

Автоэксперт рекомендует покупать именно эти модели авто

На вторичном рынке Украины представлено множество хороших автомобилей. Но как выбрать именно надежную и хорошую модель знает далеко не каждый, особенно если бюджет составляет 8 тысяч долларов.

Эксперты назвали топ-10 лучших авто по этой цене, которые можно покупать без колебаний. Соответствующий ролик опубликован на ютюб-канале "Реальные китайцы".

5 место — Toyota Corolla

Это простенькое и недорогое авто, которое очень легко ремонтируется и не требует много денег на обслуживание. Автор ролика рекомендует покупать эту модель с 1,6-литровым бензиновым двигателем и только на механике.

4 место – Volvo V50

Да, этот автомобиль не очень популярен, но на авторынках есть много предложений. Эта модель настолько качественная, что можно выбирать ее с любым двигателем. Улучшенные материалы, качественная сборка, большой кузов, хорошая звукоизоляция и недорогая в ремонте.

3 место — Renault Mégane 3 поколения

Автор видео рекомендует покупать Renault Mégane третьего поколения, потому что на украинских авторынках этой машины достаточно, а запчасти к ней и ремонт недорогие. А еще – она выдерживает экстремальные пробеги без капитального ремонта – 300-400 тысяч.

2 место – Ford Focus 3 поколения

По мнению автора видео, у Ford Focus 3 есть ресурсные двигатели, он комфортен во время езды, его легко эксплуатировать и ремонтировать.

1 место – Volkswagen Golf или Škoda Octavia 5

Octavia и Golf можно покупать без сомнений, по мнению владельца канала "Реальные китайцы". Дело в том, что запчасти на эти автомобили дешевы, их много, у украинских мастеров есть навыки по ремонту этих авто. А обслуживание моделей Volkswagen Golf и Škoda Octavia 5, внутренне являющихся практически братьями-близнецами, не требует больших средств.

В десятку лучших вошли компактный фургон Peugeot Partner, Renault Scenic с 1,5 и 1,6-литровым двигателем, бензиновый Renault Duster, Volkswagen Passat B6 и Opel Astra (желательно с 1,7-литровым двигателем).

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