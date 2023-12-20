Проедут более 500 тысяч км: названы пять самых надежных моделей Renault и Nissan

Эти модели можно покупать без колебаний

Всегда приятно узнать, что ваш автомобиль может преодолеть большое количество километров и при этом оставаться надежным и эффективным. Сегодня мы рассмотрим пять моделей Renault, которые могут похвастаться импрессивным ресурсом двигателя и хорошей надежностью.

Все они способны на пробеги более 500 тысяч км без капитального ремонта. "Телеграф" собрал отзывы автоэкспертов и расскажет о моделях, оснащенных самыми качественными двигателями.

Какие модели Renault и Nissan самые надежные

У Renault есть два двигателя, которые способны преодолеть любые препятствия. Начнем с 1,6-литрового двигателя К4М, развивающего от 102 до 105 лошадиных сил. Второй в нашем списке – 2,0-литровый двигатель F4R, мощность которого варьируется от 135 до 143 л.с. Ими оборудованы 5 моделей под марками Renault и Nissan.

Renault Logan – это компактный седан, отличающийся практичностью и экономичностью. Renault Sandero – универсальный хэтчбек, стильный и очень функциональный. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность.

Renault Duster – кроссовер, завоевавший сердца владельцев своим изысканностью и высокой проходимостью. С двигателем F4R он готов к испытаниям на любых дорогах.

Nissan Almera. Как часть семьи Renault, этот седан сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, а надежный двигатель делает его идеальным выбором для любого владельца.

Nissan Terrano – это кроссовер, поражающий своей прочностью и высоким качеством исполнения. С двигателем F4R он готов к преодолению больших расстояний.

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