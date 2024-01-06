Не переносят морозов: в РФ воют от "качества" китайских автомобилей

Китайские авто не выдержали российских морозов и вышли из строя

Россияне после того, как западные страны ввели против РФ массу санкций, в том числе забрали свой автопром, начали массово переходить на китайские автомобили. Но качество у "китайцев" оказалось очень сомнительным, к тому же они не переносят российские морозы.

Об этом сообщает "Спротив". По данным изданиям, в условиях морозов, недавно накрывших Москву и Подмосковье, российские каналы в Telegram полны жалоб россиян на китайские автомобили.

В частности по интернету гуляет ряд видео, которые сделали владельцы "китайцев". На одном из них россиянка жалуется, что не может ехать на своем китайском авто, поскольку из-за холода у машины отмерзла и сломалась педаль газа – она, как оказалось, была сделана из не выдержавшего мороза пластика.

На втором видео россиянин показал, что у него в автомобиле вышел из строя и "заглючил" бортовой компьютер. Скорее всего, техника в автомобиле просто не была рассчитана на такие морозы, потому просто замерзла.

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