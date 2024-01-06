Россию накрыли аномальные морозы: замерзают даже москвичи (видео)

Российскую столицу накрыли сильнейшие морозы за более чем 40 лет

Аномальные морозы накрыли Россию, а в ее столице наблюдается рекордное падение температуры, которого не наблюдалось с 1982 года. Из-за этого там и близлежащих городах началась серия ЧП с отключениями света, газа и отопления.

Согласно данным местных синоптиков в ночь на 4 января в Москве наблюдалось почти -28 градусов. Ожидается, что теплеть там начнет лишь с 9 января и то до -10…-15 градусов.

Как информирует telegram-канал "Осторожно, Москва", при этом около 20 населенных пунктов в области начали испытывать перебои с электричеством, из-за чего начали наблюдаться и перебои с теплом. В некоторых домах температура воздуха опустилась до +7 градусов.

В частности в подмосковном Подольске из-за этих проблем даже был введен режим ЧС локального масштаба, поскольку всего без тепла находятся жильцы 170 домов.

При этом проблемы наблюдаются и в самой Москве, где несколько многоэтажек остались без отопления из-за прорыва теплосетей.

Как сообщалось ранее, серьезное похолодание надвигается и на Украину, при этом в некоторых областях стоит ждать похолодания до -25 градусов. Впрочем, оно не накроет всю страну, так как в южных областях будет наблюдаться плюсовая температура.