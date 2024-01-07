Путин устроил "холодомор"... в РФ: в Подмосковье замерзают тысячи россиян, греются у костров (видео)

Только в Подмосковье без тепла остались тысячи человек

Пока российская пропаганда рассказывает о том, как "замерзают" Запад и Украина, в самой РФ наступил настоящий морозный апокалипсис. Жилье простых россиян уже буквально стало походить на ледяные пещеры.

Об этом сообщают росСМИ. Они жалуются на "коммунальный коллапс", который разгорелся во время рекордных холодов. Только в Подмосковье, например, без тепла остались города Солнечногорск, Климовск и другие, а это тысячи человек.

"В некоторых населенных пунктах экстренно открыли пункты обогрева", — сообщают пропагандисты, пока местные жители "придумывают, как могут согреться подручными и не всегда безопасными средствами".

Отмечается, что тепла нет не только в обычных домах, а даже в больницах. Столбики термометров в некоторых квартирах опускаются ниже 10 градусов тепла.

"Жительница Солнечногорска рассказала о том, что многие комментарии людей в телеграм-канале губернатора с просьбами исправить ситуацию просто удаляются", — говорится в материале.

Жители соседнего Подольска вышли на центральную площадь с требованием вернуть отопление в дома и наказать виновных в коммунальном коллапсе.

"Поварово! Где отопление? Электричество? В частном секторе в домах до 10 градусов температура опустилась. Вода у многих перемерзла. Даже чай попить не могут и детям еду приготовить", — жалуется еще одна россиянка.

При этом авторы добавляют, что такая ситуация, например, в поселке Менделеево повторяется ежегодно, а из-за этого в населенном пункте вымирают люди и животные.

Также в сети появляется множество фото и видео с места событий. Некоторые кадры, например из подъездов россиян, можно спутать с кадрами какой-то голивудской научной фантастики. Из-за ситуации во дворах Подмосковья начинают разводить костры.

Как отмечает известный украинский блогер Сергей Стерненко, во всей этой истории есть интересный нюанс:

"Жители ряда городов в Московской области сидят без отопления при -30 из-за аварии на… патронном заводе, работающем на войну против Украины".

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Ростова ползают на коленях из-за гололеда.