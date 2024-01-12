У Путіна дві головні цілі на виборах: у РФ буде нова реальність, кажуть аналітики

Російський диктатор надсилає російським елітам певні сигнали

Майбутні президентські вибори у Росії будуть визначати не тільки майбутнє РФ. Вони мають закріпити довічне та одноосібне правління Володимира Путина.

Про це сказано у дослідженні "Росія-2024. Політичні, економічні та соціальні перспективи", підготовленому аналітиками Українського інституту майбутнього. Його автори зазначають, що досвід майже двох років війни показує, що на певних етапах російський правитель допускає частковий дрейф у напрямку "колективного Путіна".

На думку дослідників, російський диктатор робить це, коли йому доводиться враховувати позиції тих чи інших груп впливу. Однак у Росії нормою є не колективність, а одноосібність. І саме до неї Путін прагнутиме.

"Відтак, вибори-2024 – це "акт політичної алхімії", внаслідок якого обраний на обмежений термін президент перетвориться на довічного абсолютного правителя", — йдеться у дослідженні.

Також експерти вважають неможливим "транзит влади" у Росії поки живий Путін. На думку дослідників, "Казус Прігожина" – коли Путін дав гарантії безпеки, яких не дотримався, стане правилом. А "модель Березовського" — коли знищувались особисті опоненти Путіна, міняється на "модель Прігожина", коли може бути знищений будь-хто з лояльних, але надто неконтрольованих.

"Це не значить, що Путін "всіх уб’є", але таке "понятійне право" він собі надасть. Нова реальність у стосунках між правителем та елітами РФ стала базою ключових сигналів, які правитель Росії надсилає елітам: ви можете планувати транзит, готуватись до нього, але не можете діяти в логіці транзиту. Питання про наступного правителя не піднімається, поки живий правитель чинний", — підкреслили автори дослідження.

Також аналітики вважають, що Путін хоче показати російським елітам, що його влада довічна та що вони можуть придивлятись до "спадкоємців", але відповідного "конкурсу" не буде. Також зазначається, що диктатор не дасть дозволу на конкуренцію з ним, підтвердивши, що його влада одноосібна.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що російський диктатор Володимир Путін стримуватиме свої геополітичні амбіції до свого переобрання на виборах президента РФ, а ця подія буде подаватися як свято. Однак після того, як пройдуть вибір, російський "лідер", ймовірно, посилить мобілізацію в країні, а на фронті почнеться ескалація.