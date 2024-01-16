Готують народ? Путіну запропонували перенести столицю, у Кремлі відповіли

У мережі припустили, що це може бути частиною підготовки громадської думки до нових меседжів пропаганди

У Кремлі прокоментували ідею про перенесення столиці Росії з Москви до Іркутська, озвучену якутським істориком. У Путіна визнали її нереалізованою.

Так вважає речник президента РФ Дмитро Пєсков. Про це він сказав журналістам у вівторок, 16 січня.

"Сам не читав, але бачив повідомлення ЗМІ з цього приводу. Я не думаю, що ця ініціатива реалізована", — сказав він.

Якутський історик, кандидат історичних наук Афанасій Ніколаєв запропонував президентові Росії Володимиру Путіну перенести столицю Росії з Москви. Про це повідомив Кримський вітер. Лист із відповідним змістом історик розмістив у відкритому доступі та направив до громадської приймальні президента.

На думку історика, нову столицю потрібно розмістити в Іркутську. Як аргументи він запропонував велику користь від Іркутська з погляду географії та велику захищеність цього міста від зовнішніх загроз.

Крім того, Миколаїв наголосив на тому, що Іркутськ вже був адміністративним центром Сибіру.

Користувачі мережі активно стали коментувати цю пропозицію: "А що там із 5 новими містами, які Шойгу збирався будувати? Нехай туди переносять"; "Ополченці в Іркутській Народній Республіці повинні негайно оголосити про початок підготовки референдуму про вихід зі складу РФ".

Крім того, коментатори в мережі припустили, що це може бути частиною підготовки громадської думки до нових меседжів пропаганди: "З огляду на манеру подання Пєскова цю відповідь можна розглядати як прогрів аудиторії на випадок різкої необхідності зсуву суспільної уваги на чергову ідею, якою, на думку влади, житиме народ."

Раніше, як повідомив "Телеграф", у Росії заявили, що воюють проти України через "гендерно-нейтральні туалети у школах".