Країнам Балтії настав час напружитися? Путін зробив тривожну заяву щодо росіян

У мережі вважають, що слова Путіна – це сигнал європейським країнам

З Латвії хочуть депортувати 1 167 громадян Російської Федерації через те, що вони не виконали вимоги країни. На тлі цього Путін зробив заяву про те, що країни Прибалтики нібито "загрожують безпеці РФ".

Про це російський президент заявив під час Всеросійського муніципального форуму "Мала батьківщина — сила Росії". За його словами, подібні дії країн Прибалтики є "дуже серйозними речами".

"У Прибалтиці російських людей викидають за кордон. Це дуже серйозні речі, які безпосередньо стосуються безпеки нашої країни", — заявив російський диктатор.

Нагадаємо, що Латвія має намір депортувати більше тисячі росіян через те, що вони не виконали вимог правил еміграції та не отримали посвідки на проживання. На початок 2024 року на території цієї країни проживає близько 50 тисяч росіян. У Латвії побоюються погроз Кремля і розцінюють заяви російських політиків щодо цього як небезпечні. На тлі цього уряд доручив зміцнити безпеку.

У мережі розцінили слова Путіна як знак і вважають, що країнам Прибалтики "пора напружитися". Крім того, користувачі соцмереж більше не вважають загрозу нападу РФ на НАТО чимось неймовірним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі з’явився план наступу РФ на Німеччину. Експерти оцінили, наскільки він є реалістичним.