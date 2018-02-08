В Пхенчхане проходит акция протеста против северокорейских спортсменов

Рядом с Олимпийским парком в городе Канныне (Южная Корея) проходит демонстрация проамерикански настроенных южнокорейских граждан, которые призывают США нанести превентивные удары по Северной Корее. В ходе акции были сожжены флаги КНДР и фото главы Северокорейской республики Ким Чен Ына. Также протестующие вступили в конфликт с полицией.

В Корее уже вяжут демонстрантов попытке рвать флаги pic.twitter.com/7LfkDYlzJf — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 8 февраля 2018 г.

Протест участников демонстрации связан с прибытием в Каннын делегации северокорейских спортсменов.