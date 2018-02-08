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В Пхенчхане проходит акция протеста против северокорейских спортсменов

Акция протеста
15:21 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: В ходе акции были сожжены флаги КНДР и фото главы Северокорейской республики Ким Чен Ына.

Рядом с Олимпийским парком в городе Канныне (Южная Корея) проходит демонстрация проамерикански настроенных южнокорейских граждан, которые призывают США нанести превентивные удары по Северной Корее. В ходе акции были сожжены флаги КНДР и фото главы Северокорейской республики Ким Чен Ына. Также протестующие вступили в конфликт с полицией.

Протест участников демонстрации связан с прибытием в Каннын делегации северокорейских спортсменов.

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Новости мира, Протест, Пхенчхан, Северная Корея, США, Южная Корея.
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