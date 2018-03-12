В Китае построили самый высокий стеклянный мост (Видео)

Мост сооружен на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря. Расположен он в горном ландшафтном парке Батайшань в китайской провинции Сычуань. Китайцы открыли самый высокий в стране стеклянный пешеходный мост. Он был воздвигнут на высоте 1980 метров над уровнем моря. Об этом сообщается на Twitter-странице China Daily. Мост построили в горном ландшафтном парке Батайшань в китайской провинции Сычуань. По информации Центрального телевидения Китая, длина моста составляет 198 метров, а ширина - 2,5 метра. Стоимость конструкции - около полутора миллионов долларов (10 миллионов юаней). Пол у моста прозрачный, и обеспечивает хорошую видимость над 186-метровой пропастью. Высота моста сопоставима с 66-этажным небоскребом. По утверждениям создателей моста, он способен выдерживать до двух тысяч человек одновременно. Однако в целях безопасности на него пускают не более 500 посетителей.