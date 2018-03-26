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На китайском телевидении вводятся новые драконовы меры

Центральное телевидение Китая (Пекин)
04:39 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Китае на телевидении запретили шутить, смеяться и “подрывать социалистические устои”.

В Китае ограничили деятельность медиа и запретили выпускать видео, которое “искажает, высмеивает или унижает классические произведения литературы и искусства”.

Об этом сообщает Reuters.

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По мнению государственного регулятора по печати, радио и телевидения, любой подобный контент может “подорвать социалистические устои” и угрожать авторитету главы страны Си Цзиньпину.

На представителей медиа такое решение повлияло отрицательно.

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“Это означает, что многим производителям такого контента придется делать их материалы более серьезными. Те, кто не будет придерживаться требований, немедленно будут закрыты”, — сообщил один из аналитиков в Пекине Ву Цзянь.

Команда китайских блогеров-пародистов JustXiait, известная дубляжом сатирических дублированных роликов, содержащих фрагменты кинофильмов, уже добровольно удалила все видео в рамках “самоконтроля, очищения и улучшения”.

Решение об ужесточении регулирования было принято после того, как коммунистическая партия передала обязанности по контролю над новостными ресурсами, печатью и видеоконтентом рекламному подразделению.

Как сообщалось ранее, Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР.

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Новости мира, Китай, КНР, Си Цзиньпин, Телевидение.
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