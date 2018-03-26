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Китай готов пойти на переговоры с США по вопросам торговых разногласий

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин
16:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Китай готов к диалогу с США по торговым вопросам, но призывает отказаться от "экономического запугивания".

Власти Китая призвали Вашингтон мягче относиться к своим торговым партнерам и не запугивать их, говоря о введении тарифов на импортируемые США товары, сообщают западные СМИ.

В ходе брифинга в понедельник представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила готовность китайских властей к переговорам для решения торговых разногласий с США.

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"Наша дверь всегда широко открыта для диалога и консультаций", - заявила она, добавив при этом, что Вашингтону следует "прекратить экономическое запугивание" других стран.

Президент США Дональд Трамп в четверг на минувшей неделе подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров. В ходе трансляции из Белого дома Д.Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров "примерно на $60 млрд" в год.

Эти меры "давно назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тыс. заводов", заявил Д.Трамп.

Ранее Д.Трамп объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. При этом некоторые страны он освободил от этих пошлин.

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Новости мира, Китай, Пошлины, США, Трамп.
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