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В Бангладеш автобус съехал в кювет: есть жертвы
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Новости мира: Водитель автобуса, который ехал с Дакки в Барисаля, потерял контроль над управлением, и машина съехала в кювет.
В центральном округе Бангладеш Гаполгаджи автобус съехал с трассы в кювет, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 были травмированы.
Об этом сообщает bdnews24.
"Шесть человек погибли на месте. Местные пожарные и полиция спасли 28 человек и отправили их в больницу, где впоследствии еще два человека умерли", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в воскресенье ночью на трассе Дакка-Хулина.
Как сообщалось, туристический автобус с россиянами, которые возвращались из турпоездки в Чехию, попал в ДТП на юге Польши.
Telegraf.com.ua