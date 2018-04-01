В Бангладеш автобус съехал в кювет: есть жертвы

В центральном округе Бангладеш Гаполгаджи автобус съехал с трассы в кювет, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 были травмированы.

Об этом сообщает bdnews24.

"Шесть человек погибли на месте. Местные пожарные и полиция спасли 28 человек и отправили их в больницу, где впоследствии еще два человека умерли", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в воскресенье ночью на трассе Дакка-Хулина.

Как сообщалось, туристический автобус с россиянами, которые возвращались из турпоездки в Чехию, попал в ДТП на юге Польши.