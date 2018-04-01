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В Бангладеш автобус съехал в кювет: есть жертвы

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В Бангладеш автобус съехал в кювет
17:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Водитель автобуса, который ехал с Дакки в Барисаля, потерял контроль над управлением, и машина съехала в кювет.

В центральном округе Бангладеш Гаполгаджи автобус съехал с трассы в кювет, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 были травмированы.

Об этом сообщает bdnews24.

"Шесть человек погибли на месте. Местные пожарные и полиция спасли 28 человек и отправили их в больницу, где впоследствии еще два человека умерли", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в воскресенье ночью на трассе Дакка-Хулина. 

Как сообщалось, туристический автобус с россиянами, которые возвращались из турпоездки в Чехию, попал в ДТП на юге Польши.

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Новости мира, Авария, Автобус, Бангладеш, ДТП, Происшествие.
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