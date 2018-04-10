В Индии школьный автобус слетел с дороги: 30 человек погибло

В северном штате Индии Гимачал-Прадеш школьный автобус частной школы, который развозил детей по домам, слетел в пропасть.

Об этом сообщает The Times of India. Сообщается, что в результате инцидента по меньшей мере 30 человек, среди которых 27 детей, погибли.

Среди погибших также 67-летний водитель и две учительницы. Кроме того, есть вероятность, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.

Сейчас продолжается спасательная операция.