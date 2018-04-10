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В Индии школьный автобус слетел с дороги: 30 человек погибло

Место происшествия
01:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Есть вероятность, что количество жертв может возрасти.

В северном штате Индии Гимачал-Прадеш школьный автобус частной школы, который развозил детей по домам, слетел в пропасть.

Об этом сообщает The Times of India. Сообщается, что в результате инцидента по меньшей мере 30 человек, среди которых 27 детей, погибли.

Среди погибших также 67-летний водитель и две учительницы. Кроме того, есть вероятность, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.

Сейчас продолжается спасательная операция.

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Новости мира, Авария, Гимачал-Прадеш, Индия, Школьный автобус.
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