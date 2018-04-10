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В Индии школьный автобус слетел с дороги: 30 человек погибло
Новости мира: Есть вероятность, что количество жертв может возрасти.
В северном штате Индии Гимачал-Прадеш школьный автобус частной школы, который развозил детей по домам, слетел в пропасть.
Об этом сообщает The Times of India. Сообщается, что в результате инцидента по меньшей мере 30 человек, среди которых 27 детей, погибли.
Среди погибших также 67-летний водитель и две учительницы. Кроме того, есть вероятность, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.
Сейчас продолжается спасательная операция.
Telegraf.com.ua