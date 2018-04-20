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Южная Корея и КНДР восстановили прямую связь
11:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости мира: Лидеры двух стран намерены провести телефонный разговор в преддверии личной встречи, назначенной на 27 апреля.
Прямая линия связи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином восстановлена в пятницу, сообщает южнокорейский телеканал YTN.
Телефонная связь установлена между Чхонвадэ (Голубым домом - резиденцией южнокорейского президента в Сеуле) и Комиссией по государственным делам в Пхеньяне.
Саммит лидеров КНДР и Южной Кореи пройдет в демилитаризованной зоне 27 апреля. Также готовится встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
Telegraf.com.ua