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Южная Корея и КНДР восстановили прямую связь

Южная Корея и КНДР
11:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости мира: Лидеры двух стран намерены провести телефонный разговор в преддверии личной встречи, назначенной на 27 апреля.

Прямая линия связи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином восстановлена в пятницу, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

 Телефонная связь установлена между Чхонвадэ (Голубым домом - резиденцией южнокорейского президента в Сеуле) и Комиссией по государственным делам в Пхеньяне.

 Саммит лидеров КНДР и Южной Кореи пройдет в демилитаризованной зоне 27 апреля. Также готовится встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Мун Чжэ Ин, Южная Корея.
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