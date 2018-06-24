Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МОЗ требует пустить к Балуху украинских и международных врачей
МОЗ требует пустить к Балуху украинских и международных врачей
Новости: В Турции 24 июня выбирают президента и парламент
В Турции проходят парламентско-президентские выборы
Новости: Англия 1:0 Панама: онлайн-трансляция матча (1-тайм)
Англия 1:0 Панама: онлайн-трансляция матча (1-тайм)
Новости: NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
NASA показало удивительный снимок поверхности Юпитера
X

Землетрясение в Японии: Более 8 тыс. домов отключены от газоснабжения

Землетрясение в Японии: Более 8 тыс. домов отключены от газоснабжения
14:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Землетрясение в Японии разрушило почти 7 тыс. жилых домов.

Почти 7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате произошедшего там 18 июня землетрясения магнитудой 6,1. Об этом сообщает ТАСС.

В зоне бедствия также до сих пор отключены от системы подачи газа более 8,5 тыс. квартир и частных домов. Полностью газоснабжение предполагается восстановить 25 июня.

Как сообщалось ранее, число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.

Напомним, в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в японской префектуре Осака, погибли три человека, еще 37 человек получили ранения. Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено, а также нарушило авиасообщение на юго-западе страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Землетрясение, Осака, Хонсю, Эвакуация, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Япония начинает расследование против компаний, сотрудничающих с КНДР Президент Южной Кореи: На полуострове больше нет войны СМИ: Ким Чен Ын пообещал уничтожить полигон Сохе

Последние новости

Футболисты сборной Аргентины самостоятельно определят состав на игру с Нигерией Прогноз погоды на 25 июня: прохладно, преимущественно без осадков Российские самолеты нанесли авиаудары по южной Сирии
Сегодня читают
01 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
02 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
03 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
04 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
05 Ученые определили идеальное количество секса для счастья
Новости сегодня
15:19 Гассиев: В Москве будут поддерживать Усика
15:17 Посол Польши посетит матч Польша-Колумбия
15:16 Эксперты рассказали, почему полезно принимать холодный душ
15:08 Покушение на президента Зимбабве: Более 40 человек пострадали
15:07 Денисова обратилась к Авакову из-за нападения на ромский табор вблизи Львова
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости: ГБР будет заниматься делами "Майдана"
ГБР будет заниматься делами "Майдана"
Новости: ГСЧС: На Украину надвигаются грозы, ливни, град и шквалы
ГСЧС: На Украину надвигаются грозы, ливни, град и шквалы
Новости: Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Рецепт дня: как приготовить латте без кофейной машины
Добавить комментарий
0