"Блэкаут" в Азербайджане: в Баку остановлено метро

Бакинское метро в среду будет закрыто для пассажиров после масштабных сбоев в энергосистеме Азербайджана. Об этом говорится на сайте бакинского метрополитена.

"Из-за проводимых восстановительных работ Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что автобусы будут работать в специальном режиме и перевозить пассажиров бесплатно.

Во вторник вечером бакинская подземка остановила работу из-за прекращения энергоснабжения столицы.

Как сообщалось, 3 июля подача электроэнергии прекратилась в столице Азербайджана.