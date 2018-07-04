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"Блэкаут" в Азербайджане: в Баку остановлено метро
Новости мира: В столице Азербайджана закрыли метро для пассажиров из-за аварии в энергосистеме.
Бакинское метро в среду будет закрыто для пассажиров после масштабных сбоев в энергосистеме Азербайджана. Об этом говорится на сайте бакинского метрополитена.
"Из-за проводимых восстановительных работ Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров", - говорится в сообщении.
В Азербайджане все критически важные объекты вновь обеспечены электричеством
При этом отмечается, что автобусы будут работать в специальном режиме и перевозить пассажиров бесплатно.
Во вторник вечером бакинская подземка остановила работу из-за прекращения энергоснабжения столицы.
Как сообщалось, 3 июля подача электроэнергии прекратилась в столице Азербайджана.
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