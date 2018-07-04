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"Блэкаут" в Азербайджане: в Баку остановлено метро

Метро
11:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В столице Азербайджана закрыли метро для пассажиров из-за аварии в энергосистеме.

Бакинское метро в среду будет закрыто для пассажиров после масштабных сбоев в энергосистеме Азербайджана. Об этом говорится на сайте бакинского метрополитена.

"Из-за проводимых восстановительных работ Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров", - говорится в сообщении.

В Азербайджане все критически важные объекты вновь обеспечены электричеством

При этом отмечается, что автобусы будут работать в специальном режиме и перевозить пассажиров бесплатно.

Во вторник вечером бакинская подземка остановила работу из-за прекращения энергоснабжения столицы.

Как сообщалось, 3 июля подача электроэнергии прекратилась в столице Азербайджана.

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Новости мира, "Блэкаут" в Азербайджане, Азербайджан, Баку, Метро.
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