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Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за наводнений

Синдзо Абэ
11:31 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Синдзо Абэ планировал посетить Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за проливных дождей, передает в понедельник телеканал Эн-эйч-кей.

Так, по последним данным, число погибших от наводнений и оползней, вызванных ливнями, превысило 100 человек.

В Бельгии премьер должен был принять участие в подписании соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией, а во Франции - провести переговоры с главой французского государства Эмманюэлем Макроном.

Телеканал сообщает, что вместо этого премьер принял решение руководить ходом мероприятий по борьбе со стихийным бедствием. С.Абэ уже обсудил с кризисным штабом помощь пострадавшим и выделение средств на восстановление районов, подвергшихся удару стихии.

Наводнение в Японии: число погибших стремительно растет

Тем временем, метеорологи опасаются, что ливневые дожди, которые обрушились в конце минувшей недели на центральные и юго-западные районы страны, могут продолжиться.

Власти предупреждают об опасности схода оползней, призывают население районов, которым может угрожать опасность, к эвакуации.

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Новости мира, Наводнения в Японии, Премьер-министр Японии, Синдзо Абэ, Япония.
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