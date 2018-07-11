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После покушения на мэра Азербайджана убили двоих полицейских

Выстрел из пистолета
14:57 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: antikor.com.ua

Новости мира: Во время беспорядков в Гяндже два полицейских получили ранения, несовместимые с жизнью.

Заместители глав городской и районной полиции скончались от ударов колото-режущими предметами.

В Азербайджане погибли двое полицейских, участвовавших в пресечении беспорядков в Гяндже, где ранее произошло нападение на главу города.

Представитель управления МВД страны сообщил Би-би-си, что погибли замначальника Главного управления полиции города Гянджи Ильгар Балакишиев и замначальника полиции Низаминского района Гянджи Самед Аббасов. Они скончались от ударов колото-режущими предметами.

По сообщениям из соцсетей, беспорядки начались после того, как группа людей собралась у здания администрации и попыталась провести там митинг в поддержку уроженца Гянджи Юниса Сафарова, задержанного по подозрению в совершении покушения на главу исполнительной власти города Эльмара Велиева.

Покушение было совершено 3 июля у здания администрации. В результате нападения Велиев и его охранник получили ранения и были госпитализированы.

Жители Гянджи, с которыми связалась Би-би-си, сообщили, что по дороге к зданию администрации митингующие прошли через городской парк: "Несколько человек что-то выкрикивали, были слышны религиозные лозунги. Полиция наблюдала за идущими с тревогой, но не вмешивалась, поскольку демонстранты не проявляли агрессии".

"Во вторник в 20:00 по местному времени радикальная религиозная группа из 150-200 человек попыталась провести несанкционированную акцию перед исполнительной властью города Гянджа", - говорится в сообщении полиции.

Беспорядки начались уже у здания администрации. По сообщению правоохранителей, были задержаны 40 человек. В официальном сообщении МВД говорится, что порядок в центре города был восстановлен за полчаса.

Гянджа - второй по площади и третий по населению город Азербайджана, расположенный в восточной части страны.

Переговоры Азербайджана и Армении пройдут 11 июля

Главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева обстреляли вечером 3 июля, когда он выходил из здания городской администрации. Велиев и его охранник получили ранения разной степени тяжести.

Подозреваемого задержали и обезвредили полицейские, им оказался местный житель Юнис Сафаров 1983 года рождения.

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Новости мира, Азербайджан, Гяндже, Полиция, Убийство, Эльмара Велиева, Юнис Сафаров.
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