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В Индии произошла утечка газа: есть жертвы

Утечка газа
09:08 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В четверг по меньшей мере шесть рабочих погибли и еще несколько потеряли сознание в результате утечки ядовитого газа в южном индийском штате Андхра-Прадеш.

Утечка газа произошла на частном сталелитейном заводе в городке Тадпатри округа Анантапур, расположенном примерно в 384 км к западу от крупного города Андхра-Прадеш Амаравати.

"Сегодня вечером шесть рабочих погибли и еще несколько заболели из-за утечки ядовитого газа", -- заявила полиция Анантапура.

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Как сообщили местные власти, погибшие рабочие отравились угарным газом.

Напомним, ранее из-за разгерметизации газопровода высокого давления город Умань и 12 сел района остались без газоснабжения.

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Новости мира, Газ, Индия, Тадпатри, Утечка газа, Штат Андхра-Прадеш.
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