Оползень в Непале унес жизни, по меньшей мере, восьми человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода мощного оползня в Непале.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на местные СМИ, сход оползня в городе Бхактапур вызвали непрекращающиеся по всей стране проливные дожди.

Как сообщил представитель департамента полиции города Бхактапур, в результате оползня погибло не менее восьми человек. По его словам, 111 человек удалось спасти, свыше трех тысяч эвакуировано в безопасные районы.

Метеорологи предупреждают, что ливневые дожди на территории Непала не прекратятся в ближайшие дни.

Жертвами муссонных ливней в Непале ежегодно в июле-октябре становятся сотни человек.