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Оползень в Непале унес жизни, по меньшей мере, восьми человек
16:53 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Новости мира: Сход оползня в городе Бхактапур вызвали непрекращающиеся проливные дожди.
По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода мощного оползня в Непале.
Как сообщает Анадолу со ссылкой на местные СМИ, сход оползня в городе Бхактапур вызвали непрекращающиеся по всей стране проливные дожди.
Как сообщил представитель департамента полиции города Бхактапур, в результате оползня погибло не менее восьми человек. По его словам, 111 человек удалось спасти, свыше трех тысяч эвакуировано в безопасные районы.
Метеорологи предупреждают, что ливневые дожди на территории Непала не прекратятся в ближайшие дни.
Жертвами муссонных ливней в Непале ежегодно в июле-октябре становятся сотни человек.
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