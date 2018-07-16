Местные жители Индонезии сделали "вендетту" над крокодилами

Толпа разъяренных селян убила около 300 крокодилов в приюте для животных в индонезийской провинции Западный Папуа, передает BBC.

Убийство животных стало местью в ответ на гибель местного жителя, который, считается, был убит одним животным из приюта.

Местные представители и полиция заявили, что не смогли остановить вендетту и теперь могут выдвинуть обвинения.

Убийство охраняемых видов является преступлением, за которое предусмотрен штраф или тюремное заключение в Индонезии.

Местный крестьянин был убит в пятницу, когда собирал овощи на приусадебном участке фермы крокодилов.

"Сотрудник услышал, как кто-то просит о помощи, быстро пошел туда и увидел, как на человека напал крокодил", - заявил глава индонезийского агентства сохранения природных ресурсов в Западном Папуа.

После похорон в субботу несколько сотен местных жителей отправились в приют, вооруженные ножами, лопатами, молотами и дубинками.

Местные СМИ сообщают, что вооруженная толпа сначала совершил нападение на офис крокодиловой фермы, где потом забила 292 рептилии.