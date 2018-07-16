Местные жители Индонезии сделали "вендетту" над крокодилами
Новости мира: Толпа местных жителей Индонезии решили отомстить за убийство своего друга, они пошли в приют для животных и вырезали около 300 крокодилов из красной книги.
Толпа разъяренных селян убила около 300 крокодилов в приюте для животных в индонезийской провинции Западный Папуа, передает BBC.
Убийство животных стало местью в ответ на гибель местного жителя, который, считается, был убит одним животным из приюта.
Местные представители и полиция заявили, что не смогли остановить вендетту и теперь могут выдвинуть обвинения.
Убийство охраняемых видов является преступлением, за которое предусмотрен штраф или тюремное заключение в Индонезии.
Местный крестьянин был убит в пятницу, когда собирал овощи на приусадебном участке фермы крокодилов.
"Сотрудник услышал, как кто-то просит о помощи, быстро пошел туда и увидел, как на человека напал крокодил", - заявил глава индонезийского агентства сохранения природных ресурсов в Западном Папуа.
Австралия и Индонезия готовы вместе противостоять терроризму
После похорон в субботу несколько сотен местных жителей отправились в приют, вооруженные ножами, лопатами, молотами и дубинками.
Местные СМИ сообщают, что вооруженная толпа сначала совершил нападение на офис крокодиловой фермы, где потом забила 292 рептилии.