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Местные жители Индонезии сделали "вендетту" над крокодилами

Крокодил
14:01 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Толпа местных жителей Индонезии решили отомстить за убийство своего друга, они пошли в приют для животных и вырезали около 300 крокодилов из красной книги.

Толпа разъяренных селян убила около 300 крокодилов в приюте для животных в индонезийской провинции Западный Папуа, передает BBC.

Убийство животных стало местью в ответ на гибель местного жителя, который, считается, был убит одним животным из приюта.

Местные представители и полиция заявили, что не смогли остановить вендетту и теперь могут выдвинуть обвинения.

Убийство охраняемых видов является преступлением, за которое предусмотрен штраф или тюремное заключение в Индонезии.

Местный крестьянин был убит в пятницу, когда собирал овощи на приусадебном участке фермы крокодилов.

"Сотрудник услышал, как кто-то просит о помощи, быстро пошел туда и увидел, как на человека напал крокодил", - заявил глава индонезийского агентства сохранения природных ресурсов в Западном Папуа.

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После похорон в субботу несколько сотен местных жителей отправились в приют, вооруженные ножами, лопатами, молотами и дубинками.

Местные СМИ сообщают, что вооруженная толпа сначала совершил нападение на офис крокодиловой фермы, где потом забила 292 рептилии.

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Новости мира, 300 крокодилов, Вендетта, Западный Папуа, Индонезия.
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