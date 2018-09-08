В Китае произошло землетрясение магнитудой 5.9

В Китае в субботу, 8 сентября, в юго-восточной провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Сейсмологический центр Китая.

"Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 10:31 субботы в уезде Моцзян города Пуэр провинции Юньнань на юго-западе Китая. Местные жители ощутили сильные толчки, многие выбежали на улицу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, толчки также почувствовали и жители высотных домов в Куньмине, административном центре Юньнани, который расположен в 270 км от уезда Моцзян.

Согласно данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 23,28 градуса северной широты и 101,53 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 11 км.

По информации сейсмологов, в данном районе произошло еще минимум два толчка магнитудой более 4.

Как сообщалось ранее, в результате землятресения, произошедшего на севере Японии 6 сентября, погибли 20 человек и ещё столько же числятся пропавшими без вести.