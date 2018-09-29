Самый большой водопад Китая увеличился вдвое из-за долгих дождей (Видео)

В Китае самый большой водопад Хуангошу, который с недавнего времени стали именовать "гигантским драконом", увеличился вдвое из-за продолжительных дождей в регионе. Высота водопада составляет 80 метров, и он - настоящая жемчужина национального парка Гуйчжоу. Благодаря дождям образовались бурные водные каскады, которые вызвали небывалый интерес среди туристов. Люди были поражены красотой и прозвали водопад "гигантским драконом" именно за его размеры и зрелищность.