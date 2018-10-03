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Индонезия получит от ООН $15 млн помощи

Последствия землетрясения
10:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В помощь Индонезии, пострадавшей от землетрясения и цунами, Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделит 15 млн долларов.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил для Индонезии 15 млн долларов помощи на ликвидацию последствий серии землетрясений с последующим цунами, в результате которых погибли более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

"ЦЕРФ выделяет 15 млн долларов США на оказание чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от землетрясения и цунами", - говорится в сообщении. По словам главы ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, у правительства Индонезии уже есть опыт и ресурсы для борьбы с последствиями стихийных бедствий, однако "иногда, как и во всех других странах, необходима и внешняя помощь". 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение с цунами. По последним сообщениям, число жертв в результате стихийного бедствия возросло до 1347 человек.

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Новости мира, Землетрясение, Индонезия, ООН, Помощь, ЦЕРФ, Цунами.
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