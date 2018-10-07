Помпео вылетел из Токио в Пхеньян

Государственный секретарь США Майкл Помпео вылетел в воскресенье утром из Токио в Пхеньян, где у него должны пройти переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

В субботу М. Помпео провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно. Стороны подтвердили настрой добиваться денуклеаризации КНДР, М. Помпео пообещал в ходе предстоящих переговоров в Пхеньяне затронуть тему японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Ранее М. Помпео, общаясь с американскими журналистами, предположил, что по итогам его поездки в Пхеньян может быть объявлено о дате и месте проведения второй встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.