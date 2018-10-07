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Помпео вылетел из Токио в Пхеньян

Майк Помпео и Ким Чен Ын
04:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: После переговоров в Японии Майк Помпео вылетел в Пхеньян для проведения переговоров с Ким Чен Ыном.

Государственный секретарь США Майкл Помпео вылетел в воскресенье утром из Токио в Пхеньян, где у него должны пройти переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

В субботу М. Помпео провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно. Стороны подтвердили настрой добиваться денуклеаризации КНДР, М. Помпео пообещал в ходе предстоящих переговоров в Пхеньяне затронуть тему японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Ранее М. Помпео, общаясь с американскими журналистами, предположил, что по итогам его поездки в Пхеньян может быть объявлено о дате и месте проведения второй встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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Все по теме:

Новости мира, Госсекретарь, Ким Чен Ын, Майк Помпео, Пхеньян, Токио, Япония.
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