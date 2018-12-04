В горах Армении разбился военный самолет, никто не выжил

Новости мира: В Минобороны Армении сообщили, что военный самолет Су-25 разбился в горах, пилоты погибли.

4 декабря в горах Армении потерпел крушение штурмовик ВВС Су-25, выполнявший учебно-тренировочный полет. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Самолет вылетел утром из аэропорта Гюмри, после чего диспетчеры потеряли с пилотами связь. Спасатели уже обнаружили место падения штурмовика. Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян - не выжили.

Сообщается, что Су-25 выполнял учебно-тренировочный полет из аэропорта Гюмри, и потерпел крушение в регионе Маралика, в горах. Что стало причиной катастрофы пока не известно.

Напомним, сегодня в Мексике легкомоторный самолет упал на жилой квартал, в результате чего погибли четыре человека, причиной крушения мог стать технический сбой. В результате крушения самолета погибли четыре человека - его экипаж, еще двое (женщина с ребенком) получили ранения. По словам представителя местной экстренной службы, спасатели устраняют разлив топлива, поэтому жителей восьми близлежащих домов эвакуировали.