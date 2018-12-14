Скачать
Пятница, 14.12.2018
Военное положение: в Генштабе сообщили, какие права могут ограничить
Военное положение: в Генштабе сообщили, какие права могут ограничить
Украина получит кредит в размере EUR36 млн от ЕБРР и ЧБТР
Украина получит кредит в размере EUR36 млн от ЕБРР и ЧБТР
Роналду пошел на сделку с испанским следствием
Роналду пошел на сделку с испанским следствием
Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну
Анджелина Джоли раскрыла страшную тайну своему приемному сыну

Китай на три месяца приостановит действие пошлин на автомобили из США

Китай на три месяца приостановит действие пошлин на автомобили из США
17:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Пиксабай

Новости мира: Китай приостановит действие дополнительных пошлин на американские автомобили.

Китай приостановит действие дополнительных пошлин на производимые в США автомобили и запчасти на три месяца начиная с 1 января 2019 года, сообщило в пятницу министерство финансов КНР.

Пекин приостановит действие дополнительных 25-процентных пошлин на 144 вида соответствующей американской продукции и 5-процентных - еще на 67 видов товаров автомобильной отрасли на период с 1 января по 31 марта, говорится в заявлении на сайте министерства финансов, передает Рейтер.

Ведомство также выразило надежду, что Китай и США смогут ускорить переговоры для снятия всех дополнительных взаимных импортных пошлин.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключили 90-дневное торговое перемирие на встрече в Аргентине 1 декабря и договорились попытаться уладить существующие разногласия.

Представитель администрации Трампа во вторник сказал, что Китай согласился снизить пошлины на производимые в США автомобили и запчасти до 15 с 40 процентов. По словам чиновника, о снижении пошлин Китаем стало известно во время телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и американского министра финансов Стивена Мнучина.

Пекин в 2018 году повысил пошлины на импорт американских автомобилей в ответ на увеличение Вашингтоном тарифов на китайские автомобили и запчасти до 27,5 процента.

Напомним, в китайском городе Шэньчжэнь состоялась презентация новейшего процессора компании MediaTek, которая знаменита своими энергоэффективными чипами для дешевых смартфонов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Пошлины, Автомобили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
04 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
05 День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Нацбанк выпустит памятную &quot;новогоднюю&quot; монету
Нацбанк выпустит памятную "новогоднюю" монету
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь